Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych – co warto wiedzieć?

Czym jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych?

Co to jest Fundusz Gwarantowanych Świadczeń Pracowniczych? To państwowy fundusz celowy, który gromadzi środki pozostające do dyspozycji ministra właściwego do spraw pracy. Służy on finansowaniu różnego rodzaju zadań, które polegają na ochronie roszczeń pracowniczych w razie braku możliwości ich zaspokojenia z powodu niewypłacalności przedsiębiorcy.