Indywidualna działalność gospodarcza – czym będzie się różnić od JDG?

Polska mikroprzedsiębiorczością stoi

W 2022 roku zarejestrowano w CEIDG ponad 463 tys. jednoosobowych działalności gospodarczych, ale w tym samym czasie zamknięto przeszło 193 tys. JDG oraz zawieszono 347 tys. takich firm. CEIDG szacuje, że 97 proc. podmiotów w Polsce, a więc zdecydowana większość, to mikroprzedsiębiorstwa, zatrudniające do 9 osób. Najczęściej występującą przy tym formą organizacyjną mikrofirm jest jednoosobowa działalność gospodarcza.

Z kolei Główny Urząd Statystyczny informuje w swoich raportach, że na koniec 2022 roku funkcjonowało w Polsce niemal 5 mln podmiotów gospodarki narodowej (4 995 042), z czego aż 3 556 861 to były jednoosobowe działalności gospodarcze. W 2022 roku powstało 310 tys. takich firm.

Forma prawna działalności – JDG

Podstawą podjęcia jednoosobowej działalności są przepisy ustawy z dnia 2 lipca 2004 r. o swobodzie działalności gospodarczej. Co należy rozumieć przez to pojęcie? Zgodnie z ustawą to zarobkowa działalność wytwórcza, budowlana, handlowa, usługowa oraz poszukiwanie, rozpoznawanie i wydobywanie kopalin ze złóż, a także działalność zawodowa, wykonywana w sposób zorganizowany i ciągły.