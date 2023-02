Co można wrzucić w koszty działalności jako JDG?

Czym są koszty działalności gospodarczej?

Co można wliczyć w koszty działalności gospodarczej?

Nie ma jednego katalogu kosztów prowadzenia działalności gospodarczej, które zaliczane są do kosztów podatkowych. Jednak wiadomo, że koszt taki powinien być związany z działalnością gospodarczą i przychodami osiąganymi przez przedsiębiorcę. Przyjmuje się, że do kosztów jednoosobowej działalności gospodarczej można zaliczyć wydatki:

Co można wrzucić w koszty działalności gospodarczej?

Wśród kosztów uzyskania przychodów, jakie można wliczyć do kosztów podatkowych, wymienić należy:

wydatki na zakup towarów handlowych,

wydatki na zakup materiałów podstawowych,

wydatki na utrzymanie i wyposażenie lokalu służącego do prowadzenia działalności,

koszty usług księgowych,

koszty usług telekomunikacyjnych i internetowych,

koszty nabycia sprzętu komputerowego,

koszty nabycia i użytkowania samochodu służbowego,

odpisy amortyzacyjne od środków trwałych.

Co to są bieżące koszty prowadzenia działalności gospodarczej? Zalicza się do nich składki na ubezpieczenia społeczne i składkę zdrowotną. To także wszelkiego rodzaju wydatki i koszty, jakie właściciel firmy ponosi w celu sprawnego jej działania w bieżącym okresie rozliczeniowym. Między innymi są to wynagrodzenia pracownicze, koszty utrzymania pracownika czy koszty zakupu towarów i usług niezbędnych do funkcjonowania przedsiębiorstwa.