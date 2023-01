Jakie są koszty prowadzenia działalności gospodarczej?

Jakie są koszty związane z założeniem działalności gospodarczej?

Formalności związane z założeniem własnej firmy nie są obecnie trudnością. Wystarczy dokonać prostej rejestracji i złożyć wniosek CEIDG-1. Trzeba także pamiętać o dokonaniu zgłoszenia do ubezpieczenia w ZUS. Przyszły przedsiębiorca musi także podjąć decyzję o zarejestrowaniu się do VAT, co wymaga złożenia formularza VAT-R w urzędzie skarbowym. Z tymi formalnościami nie wiążą się żadne opłaty.