Ewidencja działalności gospodarczej – najważniejsze informacje

Czym jest ewidencja działalności gospodarczej i po co jest ona zakładana?

Firmy na terenie Rzeczypospolitej Polskiej podlegają rejestracji i są ewidencjonowane w ewidencji działalności gospodarczej. Co to jest? W Polsce funkcjonuje Centralna Ewidencja i Informacja o Działalności Gospodarczej. Jest to spis zawierający wszystkie najważniejsze dane o przedsiębiorcach zajmujących się prowadzeniem jednoosobowej działalności gospodarczej. Jeśli więc ktoś chce prowadzić firmę, powinien dokonać rejestracji w CEIDG.

Obowiązek wpisu do ewidencji dotyczy przedsiębiorców, którzy prowadzą jednoosobową działalność gospodarczą lub są wspólnikami spółek cywilnych osób fizycznych. Wiadomo już, co to jest ewidencja działalności gospodarczej. Jak się w niej zarejestrować, by móc legalnie prowadzić działalność w Polsce?

Jak wygląda proces rejestracji?

Aby znaleźć się w CEIDG, należy złożyć wniosek o wpis do ewidencji na formularzu CEIDG-1, w którym przedsiębiorca powinien podać: imię i nazwisko,

imiona rodziców,

datę i miejsce urodzenia,

rodzaj, serię i numer dokumentu tożsamości (zwykle dowodu osobistego),

numer PESEL, jeśli ma obywatelstwo polskie lub został nadany przedsiębiorcy,

wszystkie posiadane obywatelstwa,

numer NIP i REGON, jeśli zostały nadane,

adres zamieszkania oraz inne adresy związane z zakładaną firmą,

nazwę zakładanej działalności gospodarczej, w której zawarte jest imię i nazwisko przedsiębiorcy,

nazwę skróconą,

kody PKD (Polskiej Klasyfikacji Działalności) – powinny one pasować do rodzaju planowanej działalności, wraz ze wskazaniem kodu przeważającego,

liczbę pracowników, jakich chce zatrudnić,

datę rozpoczęcia działalności,

informację o ubezpieczeniu w ZUS, KRUS lub za granicą,

dane urzędu skarbowego, który jest właściwy względem miejsca zamieszkania przedsiębiorcy. Jeśli przedsiębiorca nie miał wcześniej nadanego numeru NIP i REGON, to wraz ze złożeniem wniosku do ewidencji działalności gospodarczej zostaną mu one nadane.

Za pośrednictwem jednego wniosku CEIDG-1 służącego do rejestracji działalności gospodarczej osób fizycznych dokonuje się też zgłoszenia do ZUS/KRUS, Głównego Urzędu Statystycznego (GUS) oraz naczelnika urzędu skarbowego.

Co jest potrzebne do złożenia wniosku?

Do złożenia wniosku CEIDG-1 konieczne jest podjęcie kilku kroków: wybór nazwy firmy, zawierającej co najmniej imię i nazwisko przedsiębiorcy podane w mianowniku,

wskazanie adresu firmy, wraz ze wskazaniem tytułu prawnego do nieruchomości, np. prawo własności, prawo użytkowania wieczystego gruntu wraz z prawem własności budynków, spółdzielcze własnościowe prawo do lokalu, dzierżawa, najem lub użyczenie,

wybór kodów PKD – można wybrać dowolną ich liczbę, które najbardziej odpowiadają przedmiotowi działalności,

skontrolowanie, czy potrzebne będzie pozwolenie na prowadzenie biznesu,

wybór formy opodatkowania działalności – skala podatkowa, podatek liniowy lub ryczałt od przychodów ewidencjonowanych,

skontrolowanie, czy przedsiębiorca musi być czynnym podatnikiem VAT,

wybór sposobu prowadzenia księgowości,

wybór numeru rachunku bankowego. Wraz z wnioskiem o rejestrację działalności w ewidencji CEIDG składa się oświadczenie dotyczące braku zakazu całkowitego wykonywania takiej działalności oraz posiadania tytułu własności do nieruchomości, których adresy są wpisywane do CEIDG.

Obecnie istnieje możliwość zarejestrowania firmy online za pomocą elektronicznego kreatora wniosku CEIDG-1 na stronie biznes.gov.pl. Kreator krok po kroku prowadzi po kolejnych polach formularza elektronicznego, podpowiadając, co należy w nich wpisać. By móc zarejestrować firmę online, na biznes.gov.pl trzeba mieć Profil Zaufany lub podpis kwalifikowany.

Jakie informacje gromadzi CEIDG?

CEIDG jest ewidencją działalności gospodarczej, czyli elektronicznym rejestrem przedsiębiorców działających w Polsce – znajdują się w nim wyczerpujące dane na temat polskich firm. Ponadto przechowywane są tam informacje o koncesjach, licencjach, zezwoleniach i wpisach do rejestru działalności regulowanej.

Zakres wpisów gromadzonych przez CEIDG został wskazany w ustawie o swobodzie działalności gospodarczej. W rejestrze znajdują się informacje o: firmie przedsiębiorcy,

numerze PESEL, dacie urodzenia, numerze identyfikacyjnym REGON i NIP przedsiębiorcy,

obywatelstwie polskim i innych, jakie przedsiębiorca posiada,

miejscu zamieszkania i adresie przedsiębiorcy,

adresie poczty e-mailowej przedsiębiorcy i jego stronie internetowej,

dacie rozpoczęcia wykonywania działalności gospodarczej,

kodach PKD,

istnieniu lub ustaniu małżeńskiej wspólności majątkowej,

numerze NIP i REGON spółek cywilnych,

danych pełnomocnika upoważnionego do prowadzenia spraw przedsiębiorcy,

zawieszeniu i wznowieniu wykonywania działalności,

ograniczeniu lub utracie zdolności do czynności prawnych oraz ustanowieniu kurateli lub opieki,

ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu, ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika, zmianie postanowienia o ogłoszeniu upadłości z możliwością zawarcia układu na postanowienie o ogłoszeniu upadłości obejmującej likwidację majątku dłużnika i zakończeniu tego postępowania,

wszczęciu postępowania naprawczego,

przekształceniu przedsiębiorcy będącego osobą fizyczną wykonującą we własnym imieniu działalność gospodarczą w jednoosobową spółkę kapitałową,

zakazie prowadzenia działalności gospodarczej,

zakazie wykonywania określonego zawodu, którego wykonywanie przez przedsiębiorcę podlega wpisowi do CEIDG,

zakazie prowadzenia działalności związanej z wychowaniem, leczeniem, edukacją małoletnich lub z opieką nad nimi,

wykreśleniu wpisu w CEIDG. W CEIDG znajdują się wszystkie informacje dotyczące jednoosobowych działalności gospodarczych oraz spółek cywilnych osób fizycznych prowadzonych na terenie kraju. Oprócz podstawowych danych dotyczących firmy w spisie można znaleźć również wzmianki o posiadanych przez konkretnego przedsiębiorcę koncesjach, licencjach i zezwoleniach.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business gospodarka porady