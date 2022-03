Dofinansowanie z urzędu pracy na rozpoczęcie własnej działalności gospodarczej

Jakie są warunki otrzymania dofinansowania?

Istnieje kilka warunków, które trzeba spełnić, by decyzja o dotacje z urzędu pracy została rozpatrzona pozytywnie: Osoba, która stara się o dofinansowanie na otwarcie firmy, musi mieć status osoby bezrobotnej. Może go otrzymać po rejestracji w Powiatowym Urzędzie Pracy (akceptowany jest także status Absolwenta Centrum Integracji Społecznej oraz Absolwenta Klubu Integracji Społecznej). Dofinansowanie z urzędu pracy jest przyznawane jedynie tym bezrobotnym, którzy nie są studentami studiów dziennych. Mogą jedynie studiować zaocznie. Bezrobotny, który stara się o dotację, nie może w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku prowadzić innej działalności gospodarczej. Na dofinansowanie dla firm nie mogą liczyć także osoby, które w okresie 12 miesięcy przed złożeniem wniosku odmówiły przyjęcia propozycji zatrudnienia, przygotowania zawodowego lub stażu bez uzasadnionej przyczyny. Urząd pracy odmówi przyznania dotacji również osobom, które w czasie 2 lat od dnia złożenia wniosku popełniły przestępstwo przeciwko obrotowi gospodarczemu. Osoba, która stara się o dofinansowanie, nie otrzymała wcześniej bezzwrotnej dotacji na podjęcie działalności gospodarczej ani nie złożyła wniosku w tym samym czasie w innym urzędzie. Od czasu rejestracji jako osoba bezrobotna do czasu złożenia wniosku o dofinansowanie działalności gospodarczej musi minąć określony czas, którego okres zależy od konkretnego urzędu. Zazwyczaj jest to okres minimum tygodnia do kilku miesięcy.

Ile dofinansowania na otwarcie firmy można otrzymać?

Cała procedura otrzymania dotacji nie jest skomplikowana i trwa około miesiąca. Bezrobotny musi złożyć wniosek, a urząd przygląda się wypełnionemu dokumentowi, zwracając uwagę na kwalifikacje wnioskodawcy, jego umiejętności i doświadczenie. Urząd ocenia także planowany biznes. Przed złożeniem wniosku o dofinansowanie warto sprawdzić w konkretnym urzędzie, jakie warunki stawia się osobom starającym się o dotację.

Jeśli decyzja urzędu jest pozytywna, po mniej więcej tygodniu wnioskodawcy podpisuje z urzędem pracy oraz poręczycielami umowę. Zwykle wymaga się poręczenia dwóch osób, które posiadają stały udokumentowany dochód. Zadaniem poręczycieli jest zagwarantowanie potencjalnego zwrotu kwoty dotacji, gdyby wnioskodawca nie dotrzymał warunków umowy. Po podpisaniu umowy po kilku dniach środki trafiają na konto osoby, która starała się o dotację. Następnie obowiązkiem wnioskodawcy jest założenie działalności gospodarczej i spełnienie warunki umowy.

Ile dofinansowania na otwarcie firmy można otrzymać?

Kwota dotacji z urzędu pracy zależy od konkretnego urzędu. Maksymalna kwota to 6-krotność przeciętnego miesięcznego wynagrodzenia w sektorze przedsiębiorstw, czyli obecnie około 36 tys. złotych. Wysokość dotacji zależy przede wszystkim od tego, ile dany urząd otrzymał na ten cel. Dofinansowanie na otwarcie własnej firmy należy wykorzystać zgodnie z warunkami i terminem umowy.

Co ważne, wnioskodawcy będzie zobowiązany do zwrotu dotacji z urzędu pracy, gdy nie dotrzyma warunków umowy lub będzie prowadzić działalność krócej niż przez okres 12 miesięcy. Ma na to jedynie 30 dni od dnia doręczenia wezwania do dokonania zwrotu, a kwota dotacji obejmuje także odsetki.

Czy wkład własny jest konieczny przy dotacji z urzędu pracy?

Aby otrzymać dofinansowanie na rozpoczęcie działalności, nie trzeba mieć wkładu własnego. Jest to jednak zalecane, ponieważ urzędy zwracają uwagę na to, czy przyszły przedsiębiorca jest w stanie zrealizować deklarowany plan na własny biznes. Nawet symboliczna kwota czy wkład własny w postaci sprzętu biurowego będzie dobrym znakiem dla urzędu, który przychylniej rozpatrzy wniosek.

Całą kwotę dotacji należy wydać w ciągu 30 dni od dnia otrzymania środków, dlatego zabezpieczenie finansowanie jest konieczne, aby firma nie przestała działać po miesiącu od założenia.

Dotacja a biznesplan

Biznesplan jest zazwyczaj wymagany przy składaniu wniosku o dotację z PUP. Może być częścią samego wniosku lub dodatkowym załącznikiem. Warto jednak wiedzieć jak napisać biznesplan i stworzyć go przede wszystkim na własne potrzeby. Jest to plan powstania i rozwoju firmy, dzięki któremu można przedstawić urzędnikom swój pomysł na biznes. Nawet jeśli urząd nie wymaga biznesplanu, warto go dołączyć, by zwiększyć szanse na pozytywne rozpatrzenie wniosku.

Dofinansowanie z urzędu pracy — niezbędne dokumenty

Do otrzymania dofinansowania dla przyszłej firmy potrzebny jest jedynie wniosek o dotację, jeśli jednak wnioskodawca może przedstawić dokumenty, które będą poświadczeniem jego doświadczenia czy umiejętności, będzie to zwiększało szansę na otrzymanie środków.

Referencje od byłych pracodawców czy pracowników, certyfikaty i dyplomy ukończenia kursów, czy wszelkie dokumenty, które pozwolą na potwierdzenie wykształcenia oraz doświadczenia, będą dowodem na to, że wnioskujący poważnie podchodzi do planowanej działalności.

Masz newsa, zdjęcie lub filmik? Prześlij nam przez dziejesie.wp.pl

Business porady gospodarka