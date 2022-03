Biznesplan — do czego jest potrzebny i jak go stworzyć?

Czym jest biznesplan?

Biznesplan to plan powstania oraz rozwoju przyszłej działalności gospodarczej. Ma pomóc określić cele oraz jasno wytyczyć ścieżkę kolejnych działań. Na podstawie biznesplanu przedsiębiorca powinien podejmować decyzje biznesowe. Przed założeniem firmy przygotowanie nawet podstawowego biznesplanu jest konieczne. Dzięki temu można stworzyć mapę potrzeb przyszłej działalności.

Do czego jest potrzebny biznesplan?

Dzięki biznesplanowi możesz ustalić, jakie są Twoje oczekiwania w związku z prowadzeniem działalności (np. osiągnięcie zarobków na określonym poziomie czy zatrudnienie pracowników). Określisz, na czym polega Twoja przewaga nad konkurencją, gdzie znajdują się słabe punkty Twojego pomysłu na biznes, czy jaką masz wizję na rozwój działalności.

W biznesplanie powinny znaleźć się także informacje o usługach czy produktach, które chcesz adresować do swoich przyszłych klientów. Określenie ich oczekiwań, a także zaplanowania procesu promocji biznesu, będzie bardzo istotne.

Nie można zapominać także o zaplanowaniu działań w czasie. Warto określić, ile czasu potrzeba na zgromadzenie kapitału, założenie działalności, czy dopełnienie innych formalności. Ostatnim kluczowym punktem podstawowego biznesplanu jest przygotowanie planu finansowego. Powinien zawierać wszystkie planowane wydatki, a dodatkowo zawierać poduszkę finansową, która pozwoli uniknąć sytuacji, gdy wszystkie planowane koszty są wyliczone bez pozostawienia marginesu błędu.

Biznesplan przyda się także jako dokument, np. załącznik do wniosku kredytowego lub dotacyjnego. Niektóre instytucje także wymagają tego dokumentu. Biznesplan do urzędu pracy może okazać się niezbędny dla tych, którzy wnioskują o dofinansowanie na rozpoczęcia działalności.

Biznesplan — jak napisać?

Przygotowanie biznesplanu to nie jednorazowe zadanie, które, gdy tylko zostanie ukończone, można schować do szuflady. To proces stałej analizy potrzeb, dzięki czemu przedsiębiorca może zwiększyć swoje szanse na odniesienie sukcesu. Gdy tylko zmienią się okoliczności czy plany, należy zmodyfikować swoje dotychczasowe pomysły.

Przykładowy biznesplan powinien zostać stworzony na podstawie wielu czynników. Warto jednak opracować swoje pomysły samodzielnie, ponieważ gotowy biznesplan może okazać się nieprzydatny. Jeśli planujesz założenie sklepu internetowego, niepotrzebne będą Ci gotowe rubryki związane z wydatkami na utrzymanie stacjonarnej fili. Przykładowy biznesplan może być jednak bardzo pomocny. Opieranie się na opracowanym schemacie i dostosowanie go do własnych potrzeb, będzie ułatwieniem pracy.

Co jest jednak istotne, nie każdy punkt biznesplanu będzie prosty do opracowania. Przykładowo przygotowanie strategii marketingowej, jeśli nie masz odpowiedniej wiedzy i doświadczenia, lepiej zostawić profesjonalistom.

Jak stworzyć biznesplan?

Własne przedsiębiorstwo to ogromne wyzwanie, dlatego, aby ułatwić sobie wejście na rynek, trzeba mieć gotowy plan. Jak napisać biznesplan? Zacznij od określenia tego, co chcesz sprzedawać lub jakie usługi oferować. Co będzie źródłem Twoich dochodów, dlaczego klienci mają wybrać właśnie Twoją firmę, a nie konkurencją i jak możesz do nich dotrzeć?

Na kolejnym etapie skup się na tym, kim będzie Twój klient. Warto zdefiniować swój target i na tej podstawie przygotować strategię marketingową. Następnie należy przyjrzeć się procesowi sprzedaży. Gdzie klienci mają kupować produkty lub usługę i ile będzie to kosztować? Plan sprzedaży to istotny element dla każdego przedsiębiorstwa, ponieważ pozwala określić dochody.

Kolejnym krokiem jest analiza konkurencji, czyli poznanie mocnych i słabych stron firm, z którymi konkurować będzie Twoje przedsiębiorstwo. Wiedza o rynku jest kluczowa, ponieważ może się okazać, że na Twój, dotychczas unikalny, pomysł wpadł ktoś inny i realizuje go, odnosząc sukces. Warto też uwzględnić, kogo potrzebujesz do współpracy, ponieważ często od dostawców czy kontrahentów zależy funkcjonowanie biznesu.

Kiedy należy napisać biznesplan?

Biznesplan powinien powstać przed założeniem firmy. Najlepiej zacząć nad nim myśleć już w momencie, w którym masz określony zamysł, jednak brakuje Ci pomysłów na to, jak go zrealizować. Nie warto czekać na moment, w którym biznesplan będzie od Ciebie wymagany, np. podczas składania wniosku.

Biznesplan urząd pracy traktuje poważnie, dlatego warto poświęcić więcej czasu na to, by dobrze zaplanować kolejne kroki swojej działalności.

Kto powinien stworzyć biznesplan?

Biznesplan to dokument, który ma określony cel. Dla kogo jest biznesplan? Przede wszystkim dla tych, którzy myślą o założeniu własnej działalności. Pozwoli to ocenić realny potencjał na stworzenie dobrze funkcjonującego biznesu. Każda już powstała działalność także powinna mieć swój biznesplan. Dobrze zaprojektowany harmonogram działań pozwala weryfikować to, czy udaje się osiągać zamierzone cele, a przede wszystkim pozwala zareagować szybciej, gdy tylko pojawi się nieprzewidziany problem.

