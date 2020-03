Galerie handlowe zamykają wszystkie sklepy. Chociaż... nie wszystko musi być zamknięte

Galerie handlowe muszą ograniczyć swoją działalność - taka jest decyzja premiera Mateusza Morawieckiego i Ministerstwa Zdrowia . Ministerstwo Zdrowia w nocy z piątku na sobotę opublikowało rozporządzenie dotyczące wprowadzenia stanu zagrożenia epidemicznego w Polsce. To dokument, który reguluje ogłoszone w piątek zamknięcie wielu placówek handlowych.

Wiele galerii handlowych postanowiło jednak… zamknąć się niemal całkowicie. Tymczasem Ministerstwo Zdrowia jasno wyliczyło, które sklepy powinny być zamknięte. To ograniczony katalog.

O tym, że banki wciąż mogą być otwarte przypomina Jacek Jastrzębski, przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego. Poinformował o tym w mediach społecznościowych, choć jednocześnie zachęca do kontaktu z bankiem za pomocą serwisu transakcyjnego lub infolinii. Wycieczki do galerii handlowych należy ograniczyć w najbliższym czasie do niezbędnego minimum.