Gaz ziemny w poniedziałek rano w Europie drożeje o 1,74 proc.

Czeka nas fala podwyżek

Prognozy ekspertów nie napawają optymizmem. Jak informowaliśmy pod koniec lipca, ceny za przyszłoroczny gaz mogą jeszcze wzrosnąć, co z całą pewnością przełoży się na domowe budżety . "Wzrosty taryf powinny wynieść 200-300 proc." - informował Bartłomiej Berski na łamach serwisu WysokieNapięcie.pl.

Jak zaznacza, wzrost cen to skutek ograniczanie gazu ziemnego przez Gazprom do Europy. Jak do tej pory, tak drogo było tylko raz - w lutym, zaraz po rozpoczęciu wojny na Ukrainie przez Rosję.