Gazprom chce zaskarżyć decyzję UOKiK. Chodzi o duże pieniądze

- W mojej opinii to działanie umyślne, które miało utrudnić prowadzone postępowanie. Zdecydowałem w związku z tym o nałożeniu na Gazprom blisko 213 mln złotych kary. To maksymalna sankcja przewidziana przepisami prawa za nieudzielenie informacji na żądanie Prezesa Urzędu, stanowiąca równowartość 50 mln euro - informuje UOKiK.

"Po przestudiowaniu oficjalnej decyzji UOKiK, Gazprom podejmie działania mające na celu obronę swoich interesów, włączając w to zaskarżenie decyzji w sądzie. Tam to UOKiK będzie musiał udowodnić prawdziwość swoich racji. W wypadku zaskarżenia kary do sądu, nie podlega ona egzekucji aż do momentu uprawomocnienia się wyroku sądu" - czytamy w komunikacie rosyjskiej spółki.