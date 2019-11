GetBack pokazał wyniki. Jest gorzej niż było - strata to niemal 3 mld zł

1,1 mld zł straty netto, 343,6 mln zł ujemnych przychodów oraz 659,4 mln zł straty na działalności operacyjnej – to poprawione zaudytowane wyniki GetBacku w 2018 r.

Choć 1,1 mld zł straty netto wygląda fatalnie, to i tak jest lepszą informacją niż 1,6 mld zł straty, którą zaraportowano w pierwszym opublikowanym jeszcze w maju sprawozdaniu spółki, którego jednak nie zbadano.

Co więcej, GetBack posiada… ujemne kapitały własne. Ich poziom to minus 2,24 mld zł podczas gdy aktywa wynoszą jedynie 523 mln zł.

"Rok 2018 r. był niewątpliwie najtrudniejszym okresem w historii GetBacku. Nieodpowiedzialne decyzje poprzedniego zarządu doprowadziły spółkę do utraty płynności i gigantycznej straty finansowej. Spółka stanęła na krawędzi bankructwa. Dodatkowym problemem stała się jej zła sława, co bardzo utrudniło działalność windykacyjną" - oceniono w liście dołączonym do sprawozdanie finansowego.