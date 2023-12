Przyszłość Adama Glapińskiego. Bank Narodowy Szwajcarii zabiera głos

List prezesa SNB Thomasa J. Jordana do szefa polskiego banku centralnego Adama Glapińskiego NBP zamieścił na swojej stronie internetowej w specjalnej zakładce zatytułowanej "Przegląd ważnych informacji na temat Trybunału Stanu w kontekście NBP".

Prezes Szwajcarskiego Banku Narodowego pisze do NBP

Prezes Jordan odniósł się w liście do obaw Glapińskiego dotyczących niezależności NBP. Stwierdził, że NBP jest ważnym partnerem SNB, odkąd Polska należy do Międzynarodowego Funduszu Walutowego.

"Banki centralne powinny móc wykonywać swoje funkcje bez nadmiernej presji politycznej. Niezależność jest niezbędna do ustanowienia i utrzymania wiarygodności banku centralnego w czasie, co z kolei odgrywa zasadniczą rolę w wypełnianiu mandatu w zakresie stabilności cen. Jest to szczególnie istotne w czasie, gdy polityka pieniężna musi stawić czoła szeregowi trudnych wyzwań" - napisał prezes SNB.