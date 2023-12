Ogromna dziura w NBP. Strata może wynieść 20 mld zł

NBP ze stratą. Są wyliczenia

"To wstępny szacunek na podstawie danych na koniec października. Ostateczna kwota może się różnić, ale jeśli do końca roku nie wydarzy się nic nadzwyczajnego z kursem złotego czy stopami procentowymi na świecie, to nie powinna znacząco odbiegać od tej liczby. Kluczowy oczywiście będzie kurs naszej waluty do euro czy dolara z ostatniego dnia roku – twierdzi nasze źródło zbliżone do NBP" - dodał Business Insider Polska