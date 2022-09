Gmina chce pożyczyć ciepłowni 5 mln zł. Bo tej brakuje pieniędzy na zakup węgla

Ponad 12 tysięcy mieszkańców Kłodzka może zostać bez ogrzewania i gorącej wody. Ciepłownia nie ma węgla ani pieniędzy na zakup surowca. Zwróciła się więc do gminy o pożyczenie 5 mln złotych. - Ja w tym momencie jestem za tym, żeby pożyczyć te pieniądze. Nawet nie chcę myśleć, co by się stało, jakby ciepłownia tych pieniędzy nie otrzymała - mówi money.pl Michał Piszko, burmistrz Kłodzka.