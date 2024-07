Gminy mają organizować magazyny żywności. Jest projekt ustawy

"Wójtowie oraz burmistrzowie, prezydenci i starostowie będą zmuszeni do utrzymania tzw. "zasobów ochrony ludności", które wystarczyć mają na zaspokojenie podstawowych potrzeb lokalnych społeczności przez 7 dni. Oznacza to nie tylko przygotowanie pomocy medycznej, właściwej komunikacji, ale też zapewnienie wody i żywności na cały tydzień" - informuje "Dziennik Gazeta Prawna".

- Bez pieniędzy nie da się stworzyć takich magazynów. Dzisiaj, za wyjątkiem gmin , na terenie których funkcjonują jakieś wielkie chłodnie, przedsiębiorstwa branży spożywczej, przetwórczej, które mogłyby być wykorzystane do tego na wypadek "W", szereg małych, średnich, a nawet dużych gmin nie ma takich możliwości – powiedział "DGP" Stanisław Jastrzębski, przewodniczący Związku Gmin Wiejskich, wójt gminy Długosiodło.

Projekt ustawy o obronie cywilnej. Oto szczegóły

Zgodnie z propozycją, na finansowanie zadań z zakresu ochrony ludności będzie przeznaczane nie mniej niż 0,3 proc. PKB rocznie, czyli ok. 10 mld zł.

Autorzy projekty przewidują także utworzenie korpusu obrony cywilnej, którym ma zarządzać szef MSWiA. W skład korpusu mają wchodzić personel obrony cywilnej i krajowa rezerwa obrony cywilnej. W skład tego personelu wejdą osoby, które otrzymały przydział mobilizacyjny obrony cywilnej, osoby powołane do służby w obronie cywilnej w drodze zaciągu ochotniczego, powołani do służby w obronie cywilnej członkowie krajowej rezerwy obrony cywilnej, osoby zaliczone do personelu obrony cywilnej decyzją szefa MSWiA.