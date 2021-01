Gołębiewski odpowiada Borysowi. "Lepiej pożyczać w bankach niż w PFR"

- Ta pomoc jest gorzej niż ryzykowna, dlatego że oni w każdej chwili mogli przejąć firmę. Różne rzeczy się zdarzają w naszym kraju. Mogą z powodzeniem wymówić taki kredyt w jeden dzień, czy znajdą jakąś przyczynę, czy wymyślą. Takie były zapisy, że nie można się było bronić - powiedział Gołębiewski jeszcze w grudniu w programie "Money. To się liczy".

Do tej wypowiedzi odniósł się w poniedziałek szef PFR Paweł Borys. Zarzucił przedsiębiorcy rozpowszechnianie "fake newsów" i powiedział, że Gołębiewski zwrócił się do PFR z prośbą o wsparcie. Tyle że go nie dostał.