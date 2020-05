Górnicy jadą na Warszawę. Do stolicy ma dotrzeć nawet 700 pracowników kopalń

"My Bracia Górnicy w tym ciężkim dla naszego państwa okresie postanowiliśmy działać solidarnie z przedsiębiorcami, wspomagając ich na - można śmiało to powiedzieć - polu walki. To ostatni dzwonek dla nas w obliczu upadłości naszego polskiego dobra, jakim jest przemysł wydobywczy, musimy działać powyżej podziałami" - czytamy na facebookowej grupie "Brać górnicza" z 16 tys. członków.

Jak przekonują organizatorzy tego górniczego wsparcia, nawet jeżeli do likwidacji miałoby dojść w przyszłych dekadach, to tylko po utworzeniu alternatywnych źródeł energii, które zaspokoją potrzeby Polaków.

No właśnie, organizatorzy, czyli kto? Po kilku godzinach prób udaje nam się wreszcie nawiązać kontakt z nawołującymi do protestów.

- To nie nasza inicjatywa. Ktoś nas próbuje wmanewrować w coś, z czym nie mamy nic wspólnego. Jesteśmy znani z radykalnych działań i się tego nie wstydzimy, ale nie organizujemy tego wyjazdu do Warszawy 16 maja - mówi money.pl Patryk Kosela, rzecznik prasowy KK WZZ "Sierpień 80.

- Dziś najważniejsze jest to, żeby ludzie u nas na Śląsku byli zdrowi. Zamiast jechać, wolimy pracować nad usprawnieniem procedur testowania górników na obecność koronawirusa. Teraz realnym problemem jest długi czas oczekiwania górników i ich rodzin na wyniki testów, a nie wsparcie protestu przedsiębiorców. To jeszcze nie jest ten czas i moment - podsumowuje Kosela.

- Nikogo nie zapraszaliśmy. Nawet nie wiem dokładnie, kto to organizuje. Z tego co wiem, to jest grupa niezrzeszonych w związkach górników. Duża część z nich to górnicy pracujący w czeskich kopalniach, narzekający za zamkniecie granic. Zatem na pewno nie przyjedzie do Warszawy jakaś grupa zadymiarzy, która naruszyłaby pokojowy charakter naszego marszu - mówi money.pl Tanajno.