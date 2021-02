Gospodarka eksportem stoi. Pomogły "polskie hity"

Po pierwsze, wartość eksportu towarów, pomimo pandemii, wzrosła o ok. 3 proc. Tymczasem wartość importu spadła o ok. 2 proc. (głównie wskutek spadku cen surowców energetycznych).

W 2020 roku Polska stała się czwartym pod względem wielkości dostawcą towarów do Niemiec. Krajowi eksporterzy wykorzystali pandemię do zwiększenia udziałów na niemieckim rynku, wyprzedzając Francję. Również Holandia i Belgia straciły na znaczeniu w niemieckim imporcie.

Wybuch pandemii wywołał spore zamieszanie na rynkach międzynarodowych. Jednak polscy eksporterzy poradzili sobie z koronakryzysem dobrze. Wartość eksportu do naszego zachodniego sąsiada wzrosła w ubiegłym roku o ponad 7 proc.

Polskie hity eksportowe

Co jeszcze pomogło? W przeciwieństwie do popytu na samochody, zapotrzebowanie na artykuły spożywcze czy AGD – czyli nasze eksportowe hity – albo zmalało nieznacznie, albo nawet wzrosło.

– Polska jest zlokalizowana blisko kilku bogatych krajów europejskich, a nasi dostawcy świetnie znają oczekiwania tamtejszych partnerów. Ma to znaczenie przy zaburzeniu łańcuchów dostaw, jak choćby przy olbrzymich problemy z frachtem morskim z Chin, które trwają od grudnia 2020 roku – mówi Jakub Łańcucki, dyrektor zarządzający Ebury Polska.

Zwraca też uwagę, że - w kontekście brexitu i czarnych prognoz z nim związanych - w kategorii pozytywnych zaskoczeń można traktować minimalny tylko spadek eksportu do Wielkiej Brytanii. W ubiegłym roku wyniósł on tylko 1,7 proc.

Przetrwać kryzys

– Popyt w Niemczech, u naszego głównego partnera handlowego, nie spadł mimo pandemii. Jednak na wielu rynkach były lekkie spadki. Jest to niezbyt korzystne, bo coraz większe uzależnienie się od rynku niemieckiego niesie pewne niebezpieczeństwa. Lepsza jest dywersyfikacja - dodaje.

Izba, jako jeden z wielu podmiotów w kraju, legalizuje dokumenty eksportowe na rynki pozaunijne. W 2020 roku zalegalizowała znacznie mniej takich dokumentów, co potwierdza to, co widać w ogólnych danych - motorem ożywienia polskiego eksportu były Niemcy.