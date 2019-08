Greenpeace: W Polsce uda się uratować 100 tysięcy ton żywności rocznie

- Po trzech latach, Senat przyjął ustawę o przeciwdziałaniu marnowaniu żywności. Brakuje jedynie podpisu prezydenta. Jest to kolejny krok do systemowego rozwiązania problemu marnowania żywności w Polsce - czytamy na stronie Greenpeace.

- Biorąc pod uwagę panującą w Polsce suszę, nie możemy pozwolić sobie na takie marnotrawstwo zasobów. 9 milionów żywności wyrzuconej do śmieci to co najmniej 1,72 miliardów metrów sześciennych wody. To tak, jakby każdy z nas wylewał bez celu codziennie sto półtoralitrowych butelek wody - dodaje Anna Ogniewska.