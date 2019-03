Walka z marnowaniem żywności. Politycy ponad podziałami przyjmą ustawę

Nie od początku było tak kolorowo. Autorem projektu jest senator PO Mieczysław Augustyn. Tylko w Senacie prace nad przepisami trwały blisko dwa lata, by w 2018 r. projekt trafił do Sejmu. Wątpliwości zgłaszał m.in. resort rolnictwa, którgo przedstawiciele zastanawiali się, czy organizacje pozarządowe będą w stanie zagospodarować tak duże ilości jedzenia.

Dlaczego prace nad ustawą trwają tak długo? - Raczej nie było to związane z wahaniami rządu, lecz z różnymi poglądami na to, jak rozwiązać ten problem. W niewielu krajach europejskich istnieją regulacje w tej sprawie, więc musieliśmy się zmierzyć z pewnym novum - powiedział w "Rzeczpospolitej" Antoni Szymański, senator PiS, który był sprawozdawcą projektu w Sejmie.

Jak dodaje, spodziewane zakończenie prac to sukces, bo marnowanie żywności jest dużym problemem społecznym. To potwierdzają dane. Każdego roku marnuje się w Polsce ok. 9 mln ton żywności, co daje ponad 200 kg na jednego mieszkańca.