gospodarka oprac. Witold Ziomek 41 minut temu

Greenpeace wyświetla twarz Morawieckiego na elektrowni w Bełchatowie. "Wstyd"

To reakcja na zablokowanie zobowiązania UE do osiągnięcia neutralności klimatycznej do 2050 roku. - Na zdjęciach z nocnej projekcji aktywistów można dojrzeć dwóch największych niszczycieli klimatu w Polsce - mówią aktywiści.

