grzegorz schetyna Damian Słomski 27 minut temu

Grzegorz Schetyna krytykuje Mariana Banasia. "Szefem kurnika zostaje lis"

Grzegorz Schetyna podczas konwencji Koalicji Obywatelskiej odniósł się do afery z Marianem Banasiem. Nawołuje do dymisji szefa NIK i nazywa go lisem w kurniku.

