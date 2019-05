Hakerzy cię okradli? Pewnie to twoja wina, nie licz na wyrozumiałość fiskusa

Przedsiębiorca miał nadzieję, że choćby minimalnie obniży swoją stratę, jeśli zaliczy straconą kwotę do kosztów podatkowych. Argumentował, że przecież nie ponosi winy za to, co się stało: miał program antywirusowy, zastosował dwustopniowe logowanie – ale przestępcy i tak okazali się sprytniejsi.