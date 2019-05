Podatki w dół. Kto i ile zarobi na propozycji Morawieckiego

Pani minister finansów i owszem, chciała 17 proc. podatku , ale tylko do progu 42 764 rocznie (3,56 tys. zł brutto miesięcznie), a nie do 85 528 zł (7,13 tys. zł brutto miesięcznie). Morawiecki zapewnił, że żadnego nowego progu nie będzie.

Jednocześnie w propozycji Czerwińskiej były wyższe koszty uzyskania przychodu , czyli nieformalny pierwszy, zerowy próg podatkowy miał być podniesiony do 3 tys. zł dla pracujących na jeden etat. W ten sposób propozycja Czerwińskiej szła w kierunku zmniejszenia opodatkowania pracy, kosztem niezmniejszania opodatkowania m.in. lepiej uposażonych emerytów. Każdy pracownik dostałby w ten sposób na rękę do 300 zł rocznie więcej.

Tyle że na rękę będziemy mieli co miesiąc o 2 proc. mniej niż obecnie. Odbierzemy to sobie na emeryturze, ale teraz pobory spadną. Obniżenie stawki najniższego podatku ma to nam "osłodzić", choć tylko w połowie. Chyba że nie zdecydujemy się przystępować do PPK, wtedy będziemy "do przodu", tak jak wyliczyliśmy w tabeli powyżej.