Handel z Polską wsparł niemiecki przemysł. Awansowaliśmy

Polska szczególnie mocno przyczyniła się do ożywienia gospodarczego w Niemczech - pisze w czwartek dziennik "Handelsblatt". To właśnie silne nadrabianie zaległości w handlu wschodnim ratuje niemiecki przemysł.

Polska, największy wschodnioeuropejski członek UE, szczególnie mocno przyczyniła się do ożywienia gospodarczego w Niemczech: kraj ten jest obecnie czwartym co do wielkości dostawcą towarów do Niemiec. Ogólnie rzecz biorąc, Polska plasuje się przed Włochami jako piąty największy partner w handlu zagranicznym" czytamy na łamach "Handelsblatt".