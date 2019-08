Horała chce postawić Tuska i Kopacz przed Trybunałem Stanu. Trwa prezentacja projektu raportu końcowego komisji ds. VAT

- Donald Tusk jako szef rządu kierował do Sejmu projekty nowelizacji ustawy o VAT, które pod pozorem znoszenia zbędnych barier administracyjnych rozszczelniały system podatkowy, a następnie nie inicjował prac legislacyjnych nad środkami prawnymi, które w innych państwach Unii Europejskiej prowadziły do zahamowania przestępczości podatkowej - powiedział Horała.

Termin składania poprawek do raportu ma być wyznaczony na 4 września do godz. 10. - Z jedną adnotacją, że chodzi tu o termin dostarczenia ich w formie fizycznej lub elektronicznej do sekretariatu komisji - wyjaśnił Horała. Natomiast posłowie, którzy chcą złożyć zdanie odrębne, mieliby czas do południa 9 września. O tym, czy nad raportem debatować będzie cały Sejm, zdecyduje prezydium izby niższej Parlamentu.