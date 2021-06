Hotelarz ostro po konferencji premiera. "Rząd ponownie się ośmiesza"

Jan Wróblewski zauważa, że regulacje, według których do limitu nie będą wliczane osoby zaszczepione, będą niemożliwe do wyegzekwowania. - Hotelarze nie mogą skorzystać z niewliczania osób zaszczepionych do limitu obłożeniu obiektu do 75 proc., bo nie ma podstawy prawnej do weryfikacji – komentuje Wróblewski.