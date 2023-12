Idą zmiany w państwowych spółkach. On może stanąć na czele energetycznego olbrzyma

Zmiany w wielkim przedsiębiorstwie

"W latach 2008-2012 był wiceprezesem Tauronu do spraw handlu. Następnie płynnie przeszedł na stanowisko prezesa Enei, na którym pozostał do grudnia 2015 r. Zmiotła go kadrowa miotła, niedługo po tym, jak PiS wygrał wybory parlamentarne." - czytamy w BI.