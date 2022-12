Idea 3W – świat zbudowany z wody, wodoru i węgla. To dzieje się już dziś.

Świat nauki, biznesu i sektor publiczny zjednoczone wspólną ideą 3W, a więc tworzenia rzeczywistości zbudowanej z trzech "substancji życia" – wody, wodoru i węgla. Tak można jednym zdaniem podsumować II Kongres 3W, zorganizowany przez Bank Gospodarstwa Krajowego.

– 97 proc. nas to woda, wodór i węgiel – podkreślała podczas spotkania naukowców, przedsiębiorców i polityków Beata Daszyńska-Muzyczka, prezes BGK. – To w naszych ciałach jest aż 20 proc. węgla. Dbałość o wodę, wodór i węgiel to dbałość o nas samych.

Woda to życie, wodór - paliwo przyszłości, a węgiel – ten nieenergetyczny – to podstawa wielu nowoczesnych technologii, choćby słynnego grafenu. Stąd pomysł na zbudowanie idei 3W, która ujrzała światło dzienne ponad rok temu, kiedy odbyła się pierwsza edycja kongresu.

– Pierwszy kongres był przekazaniem informacji o idei 3W, czyli pokazaniem jej w przestrzeni publicznej. Przez ten rok skupiliśmy się na przekuciu tej bardzo szczytnej idei w czyn. Dzisiaj wiele rzeczy już się dzieje – mówi Adam Żelezik, dyrektor Departamentu 3W w Banku Gospodarstwa Krajowego. – Idea 3W jest swego rodzaju think-tankiem, który będzie inspirował i łączył świat innowacji oraz sektora publicznego, który odpowiada za kształt regulacji i za zmianę lub tworzenie nowych form prawnych dla rozwijanych właśnie w ramach inicjatywy 3W projektów. Do tego zostaliśmy powołani – dodaje.

Miliardowy rynek

Podczas kongresu przedstawiono pierwszy raport na temat sektora 3W, przygotowany na zlecenie BGK przez firmę doradczą EY. Jak wynika z dokumentu, wartość rynku 3W to w całej Europie ponad 66 mld dolarów. W Polsce wartość sięga już 4,8 mld dolarów, a do 2030 r. ma to być to ponad 6,5 mld dolarów. W tym czasie w naszym kraju najszybciej będzie rósł sektor węglowy i technologii opartych na wykorzystaniu węgla nieenergetycznego – tu dynamika wzrostu ma sięgnąć 9 proc.

Jednak to, co najważniejsze, to współistnienie tych trzech zasobów i synergia ich działania. Według raportu będzie ona miała najistotniejszy wpływ na przemysł, ochronę zdrowia, budownictwo, transport czy logistykę. Wymaga to współdziałania podmiotów, które zajmują się tymi zasobami.

"Dzięki inicjatywie 3W świat nauki, w którym powstają nowatorskie rozwiązania oraz technologie, zbliży się do świata biznesu. Stworzymy narzędzia ułatwiające współpracę pomiędzy wynalazcami a firmami zainteresowanymi komercjalizacją tych innowacji oraz instytucjami finansowymi, które pomogą znaleźć środki na odważne projekty rozwojowe" – czytamy we wstępie do raportu.

– To ogromna szansa – zauważa dr Katarzyna Pala z firmy Food4Future Technologies, która zajmuje się rozwijaniem technologii związanej z produkcją żywności, a to właśnie produkcja żywności w skali globalnej odpowiada za zużycie 70 proc. wody pitnej.

– Jeżeli zdamy sobie z tego sprawę, to już wiemy, co zrobić i gdzie działać, żeby to zużycie było mniejsze – wyjaśnia ekspertka. – Ta misja związana z ideą 3W wybrzmiała na kongresie jeszcze szerzej i wierzę, że skupi uwagę na tym temacie nie tylko przedsiębiorców i naukowców, ale również inwestorów. Liczę na to, że osoby, które tutaj są, osoby decyzyjne nacisną odpowiednie guziki i pociągną za odpowiednie sznurki, by pojawiło się dodatkowe finansowanie i ułatwienia legislacyjne, które pozwolą na rozwój tego typu branż i technologii.

Początek drogi

Jak już wspomnieliśmy, idea 3W to dość świeża sprawa, ale w ostatnim roku udało się już uruchomić najważniejsze mechanizmy, które mają ją promować i rozwijać.

– Mamy Interdyscyplinarne Centrum Innowacji, które zostało powołane wspólnie z wiodącymi uczelniami polskimi. To jest przestrzeń do wymiany myśli, do łączenia świata biznesu, nauki i sektora publicznego, ale też do wspierania najbardziej innowacyjnych projektów. Powołaliśmy też Radę 3W, która wyznacza nam kierunki i wskazuje wysokopoziomowe cele, które będziemy adresować w ramach inicjatywy 3W – wylicza Adam Żelezik.

Konieczność ścisłego współdziałania podkreśla też obecny na kongresie prof. dr hab. inż. Teofil Jesionowski z Politechniki Poznańskiej. Jako przykład podaje łańcuch pracy nad pozyskiwaniem i wykorzystywaniem wodoru:

– Jeżeli chodzi o wodór, nie mamy tu osiągnięć legislacyjnych w całej UE, więc musimy przygotować prawo, które zapewni nam bezpieczeństwo funkcjonowania z wodorem jako bardzo energetycznym, ale i niebezpiecznym pierwiastkiem – zauważa naukowiec. – Praca nad rozwojem technologii wodorowych wymaga umiejętności niemal kosmicznych. Dlatego uczelnie i instytucje naukowe będą silnym wsparciem dla sektora gospodarki. Musimy się przy tym koncentrować na rozwiązaniach, które są nam bliskie i w których mamy kompetencje. Nie możemy robić wszystkiego, bo wszystkiego nie zrealizujemy i nie będziemy mogli być konkurencyjni na rynku światowym – tłumaczy.

Wagę poszukiwania nowych rozwiązań i propagowania takich idei jak 3W podkreślał w liście skierowanym do uczestników kongresu premier Mateusz Morawiecki, zauważając, że jest to szczególnie istotne w obliczu wojny w Ukrainie, kryzysu gospodarczego i skutków pandemii:

– Każde z tych wydarzeń pokazało, że inwestowanie w nowe technologie to nie tylko kwestia rozwoju, ale też suwerenności państwa. Zwycięzcami w starciu z wyzwaniami, jakich świat nie doświadczył od wielu dekad, mogą być tylko ci, którzy potrafią się wyrwać z ograniczeń, narzucanych przez technologie XX w. – napisał premier.

Stworzona przez Bank Gospodarstwa Krajowego i rozwijana wspólnie z partnerami idea 3W to "zarys wizji polskiego rozwoju na następne kilka dekad".

W ten przekaz doskonale wpisał się inauguracyjny wykład kongresu, wygłoszony przez Tima Marshalla, eksperta do spraw geopolityki i autora książki "Więźniowie geografii":

– Potrzebujemy nowych technologii. Ludzka pomysłowość i błyskotliwość prowadzą do wizji lepszej przyszłości, a fakt, że konferencja 3W odbywa się w Warszawie, potwierdza, że Polska chce wykorzystać swoją przewagę. Macie ekspertów, którzy rozumieją ten potencjał – zapewnia Tim Marshall.

Czas na kolejne kroki

Tegoroczny Kongres 3W to prawie 500 słuchaczy, 15 paneli tematycznych, 3 sale wykładowe i prawie 100 mówców. Nie zabrakło prezentacji naukowców, którzy opowiadali o tym, jak ich środowisko pracuje nad rozwojem innowacji 3W. Swoje nadzieje dotyczące rozwoju technologii wodnych, wodorowych czy węglowych podkreślali przedsiębiorcy i przedstawiciele start-upów, którzy najczęściej jako pierwsi poszukują praktycznego zastosowania naukowych osiągnięć w tych dziedzinach.

Organizatorzy doskonale wiedzą, że wdrażane dziś zmiany odczują dopiero przyszłe pokolenia. Dlatego jednym z paneli było spotkanie z młodymi ludźmi, prowadzone przez Macieja Kaweckiego, znanego również w młodszych środowiskach popularyzatora nauki i współczesnych technologii.

Bank Gospodarstwa Krajowego zapowiada już następny kongres i kolejne działania. Jak czytamy w podsumowaniu wspomnianego raportu "Idea 3W. Perspektywy rozwoju": "3W zaczyna swoje życie jako idea, ale w perspektywie kilku najbliższych lat stanie się szybko rosnącą gałęzią gospodarki. BGK podejmuje się roli inicjatora i integratora tego projektu: łącznika między różnymi środowiskami, by działać na rzecz zrównoważonego rozwoju Polski".

