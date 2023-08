Ile pieniędzy musisz mieć, żeby być zamożnym? Ekonomista podaje kwotę

Słowa ekonomisty padły podczas rozmowy na temat waloryzacji 500 plus. Ryszard Petru uważa, że program 500 plus, który już od stycznia zmieni się w 800 plus, powinien być oparty o kryterium dochodowe. - Jest pan za tym, by 800 plus nie należało się wszystkim ludziom, by zamożnym się nie należało. Obiecał pan, że obliczy próg zamożności, od którego możemy powiedzieć, że człowiek jest zamożny - przypomniała Ryszardowi Petru dziennikarka "Faktu" Agnieszka Burzyńska.

Oczywiście taka decyzja jest arbitralna. I to jest 2 tys. 500 zł na osobę w gospodarstwie domowym. I mamy z tego tytuł oszczędności rzędu 235-300 mld - odpowiedział na to ekonomista.

Dodał, że te pieniądze można przeznaczyć na edukację czy ochronę zdrowia.

- Dlaczego nie ma pieniędzy na ochronę zdrowia, dla nauczycieli? Dlatego, że wydajemy niepotrzebnie dużo na program 800 plus, który trafia - w co najmniej połowie - do osób, którzy bez tego programu mogłyby sobie poradzić. Oczywiście każdy woli dostać pieniądze niż nie dostać. Ale ten program wygenerował nam inflację, która zżera nasze dochody i to jest proste jak konstrukcja cepa - dodał Petru.

Dlatego jego zdaniem 800 plus bez kryterium dochodowego to fatalne rozwiązanie. - Proponuję 2,5 tys. zł (kryterium - przyp. red.). Możemy o tym dyskutować. Możemy zaoszczędzić olbrzymie pieniądze - przekonywał ekonomista w rozmowie z "Faktem".

Od stycznia nie 500, a 800 plus

Przypomnijmy: zastąpienie świadczenia 500 plus nową stawką, wynoszącą 800 zł, ogłosił w połowie maja prezes PiS Jarosław Kaczyński na konwencji programowej partii.

Szacuje się, że w 2024 roku 800 plus będzie wypłacane dla 6 mln 668 tys. dzieci. Sam koszt podwyższenia świadczenia obciąży budżet państwa o dodatkowe 24 mld zł rocznie.

Wypłatę pierwszego wyższego świadczenia wychowawczego przewidziano do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

- Zmiana nastąpi automatycznie i obejmie wszystkich uprawnionych. Nie ma potrzeby zgłaszania się w tej sprawie do ZUS - informuje prezes ZUS prof. Gertruda Uścińska

Wszystkie pozostałe zasady funkcjonowania programu pozostaną niezmienne.

Program "Rodzina 500 plus" funkcjonuje od kwietnia 2016 r. Świadczenie przysługuje od narodzin dziecka aż do ukończenia przez nie 18. roku życia. Prawo do wsparcia mają zarówno dzieci przebywające w rodzinach, jak i w pieczy zastępczej.

