800 plus a wzrost inflacji. Ekesperci nie mają złudzeń

- Program 500 plus za chwilę staje się programem 800 plus. Ten wielki program jest programem podnoszenia szacunku wobec rodzin, zwiększenia szans dla wszystkich naszych dzieci - powiedział premier we wtorek ogłaszając, że rząd przyjął projekt nowelizacji ustawy.

Sam premier w maju informował, że podwyższenie programu 500 plus do 800 zł to koszt ok. 24 mld zł, czyli ok. 0,7-0,8 proc. PKB.

800 plus a wysokość inflacji

Jeszcze kilka miesięcy temu sam prezes Jarosław Kaczyński przyznawał, że waloryzacja 500 plus do 700 plus jest niemożliwa, bo to działanie proinflacyjne.

PiS jednak z czasem zmienił zdanie.

Nie dojdzie do dodatkowego, niebezpiecznego impulsu inflacyjnego - zapowiedział miesiąc temu premier Mateusz Morawiecki, który był pytany, jak waloryzacja programu 500 plus wpłynie na wysokość inflacji w Polsce.

- Miesiąc po miesiącu inflacja będzie spadała. W końcówce roku będzie w mocnym trendzie spadającym - dodał Mateusz Morawiecki.

Inne zdanie ma wielu ekspertów. Tuż po ogłoszeniu obetnicy wyborczej wielu ekonomistów zwracało uwagę na koszty waloryzacji 500 plus i podkreślało, że wpłynie to na utrzymującą się wysoką inflację.

- Podniesienie 500 plus do 800 plus spowoduje "dosypanie" pieniędzy na rynek, gdzie nawis inflacyjny (nadmierne zasoby pieniężne ludności - przyp. red.), wynoszący dzisiaj około 300 mld złotych, zwiększy się o kolejne 30 mld zł - zaznaczył w rozmowie z money.pl były członek Rady Polityki Pieniężnej, prof. Marian Noga.

"Ludzie się cieszą, a to znaczy, że wysoka inflacja zostanie z nami na lata" - napisała na Twitterze Alicja Defratyka, ekonomistka i autorka projektu ciekaweliczby.pl

Zdaniem Janusza Jankowiaka, głównego ekonomisty Polskiej Rady Biznesu, koszt wprowadzenia programu 800 plus może wynieść ok. 70 mld zł. Wraz z innymi transferami społecznymi oraz zwrotami podatku PIT wylicza on impuls fiskalny w polskiej gospodarce na 1,7 proc. PKB. Co to oznacza? Tyle że - jego zdaniem - średnioroczna inflacja w tym roku będzie niewiele niższa niż w roku poprzednim (przypomnijmy, że wyniosła ok. 14 proc.), a w 2024 r. wyniesie ok. 8 proc.

- Możemy to powiedzieć z pełną odpowiedzialnością. Inflacja zostanie na wyższym poziomie, a polityka gospodarcza rządu nie pomoże NBP w walce ze wzrostem cen - zauważył w programie Money.pl Jankowiak.

800 plus od nowego roku

Obecnie świadczenie wychowawcze jest wypłacane w ramach Programu Rodzina 500 Plus na każde dziecko do ukończenia przez nie 18. roku życia, bez względu na dochody rodziny. Świadczenie ma na celu częściowe pokrycie wydatków związanych z wychowywaniem dziecka, z opieką nad nim i zaspokojeniem jego potrzeb życiowych.

Kwota ta urośnie od stycznia do 800 zł. To efekt realizacji jednej z obietnicy, która padła na konwencji programowej PiS.

Wypłata świadczenia wychowawczego w nowej wysokości ma nastąpić do 29 lutego 2024 r. z wyrównaniem od 1 stycznia 2024 r.

Zmiana wysokości świadczenia nastąpi z urzędu, bez konieczności składania dodatkowego wniosku.

Świadczenie 800 plus będzie pobierało 7 mln dzieci.

