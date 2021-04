Imponujący wzrost oszczędności. Tak wypadamy na tle innych krajów

Hugo Boss 28 min. temu zgłoś do moderacji 4 1 Odpowiedz

No i znowu ekonomiści się zdziwią, Polacy nie ruszą nagle na zakupy, będą to robić rozważnie. Nie wiadomo co przyniesie jesień. Ten rok jest stracony i proponuję się przyzwyczaić do racjonalnych wydatków Polaków. Ceny podnoszone są, bo firmy chcą sobie odbić straty i wmawiają ludziom, że tak musi być. Niektórzy przekonają się, że nie musi, tak jak Coca cola z 26% spadkiem sprzedaży.