W codziennej aktualizacji wywiadowczej podano, że inflacja w Rosji wzrosła we wrześniu do 6 proc. z 5,3 proc. w sierpniu, co było spowodowane wzrostem cen towarów konsumpcyjnych, takich jak żywność i paliwa. Centralny Bank Federacji Rosyjskiej (CB RF) zareagował, podnosząc główną stopę procentową o 2 punkty procentowe, która wynosi obecnie 15 proc., co oznacza najwyższy poziom od maja 2022 roku.