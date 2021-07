Inflacja nie odpuszcza. Oto, co podrożało w ostatnim czasie najbardziej

Niewiele mniej, bo o 5,7 proc. w skali roku, zdrożały hotele i posiłki w restauracjach. Tu wzrost cen wyraźnie przyspieszył. Co prawda na tę kategorię przeciętne gospodarstwo domowe przeznacza średnio mniej niż 5 proc. swojego budżetu, ale droższe ceny w hotelarstwie i gastronomii mogą dać się we znaki szczególnie teraz, w okresie wakacyjnym.

A co z żywnością? Najnowsze dane GUS pokazały, że wzrost cen w tej kategorii przyspieszył i wyniósł 2 proc. w skali roku, podczas gdy w maju było to 1,7 proc. w skali roku.

Tak zmieniała się inflacja

Dbanie o to, by ceny w Polsce nie rosły zbyt szybko, to jedno z zadań Narodowego Banku Polskiego. W jaki sposób NBP może hamować wzrost cen? Poprzez podwyżkę stóp procentowych. Bank centralny jednak tego nie robi, mimo że stopy są w Polsce prawie zerowe. Dlaczego?

Otóż według NBP inflację w Polsce napędzają czynniki, które są niezależne od wysokości stóp procentowych. Do takich czynników zaliczamy ceny paliw, które zależą od cen ropy na światowych rynkach. Drożeje też użytkowanie mieszkania, czyli m.in. prąd czy wywóz śmieci, na co wpływ mają w dużej mierze regulacje administracyjne.

Odczyt inflacji bazowej za czerwiec poznamy w piątek. Inflacja bazowa z wyłączeniem cen żywności i energii obniżyła się najprawdopodobniej do okolic 3,6-3,7 proc., jednak to nadal dużo.

Ceny rosną, NBP nie reaguje

Co na to bank centralny? Twierdzi, że trzyma rękę na pulsie. - Oczekujemy, że wzrost gospodarczy w najbliższych latach będzie wynosił ok. 5 proc. i mamy inflację pod kontrolą, choć obecnie jest ona relatywnie wysoka w odniesieniu do celu inflacyjnego - powiedział w ubiegły piątek członek Rady Polityki Pieniężnej Cezary Kochalski. Przypomnijmy, że górna granica odchylenia od celu inflacyjnego NBP wynosi 3,5 proc.