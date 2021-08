Inflacja w drodze do 6 proc.? Wzrost cen żywności przyspieszy

Inflacja w Polsce pobiła kolejny rekord. Ceny w sierpniu były średnio o 5,4 proc. wyższe niż w sierpniu ubiegłego roku. Oznacza to, że ceny rosną najszybciej od 20 lat.

Skąd to przyspieszenie? Ekonomiści nie mają wątpliwości – to efekt przede wszystkim drożejącej żywności, paliw i energii elektrycznej, a także podwyżek cen gazu.

"W ciągu ostatnich 20 lat tylko raz, w 2006 odnotowano w sierpniu wzrost cen żywności miesiąc do miesiąca. Z reguły w sierpniu żywność tanieje, za sprawą spadku cen owoców i warzyw sezonowych. Tegoroczny spadek jest jednak najmniejszy w historii, podobny jak w 2019 roku" – zauważają ekonomiści PKO BP.

W rezultacie roczna dynamika cen żywności wzrosła do 3,9 proc. w skali roku z 3,1 proc. obserwowanych w lipcu. "W naszej ocenie kategoria ta nie powiedziała jeszcze ostatniego słowa i w kolejnych miesiącach wzrost cen żywności będzie przyspieszał do ok. 6 proc. w skali roku w grudniu" – oceniają ekonomiści PKO BP.