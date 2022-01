Inflacja wyhamuje, ale zostanie z nami na cały 2022 rok. Oto co się zmieni w polskiej gospodarce

Do naszej zabawy zaprosiliśmy trzy osoby: prof. Mariana Nogę, prof. Jana Czekaja oraz Marka Zubera. Każdego poprosiliśmy o prognozę dotyczącą sześciu wskaźników: PKB Polski na koniec 2021 r. i w 2022 r., inflacji w grudniu 2021 r., a także średniorocznej inflacji w 2022 r., bezrobocia i wynagrodzeń w tym roku.

PKB na koniec 2021 r.

Największy optymizm z naszych rozmówców wykazał prof. Jan Czekaj. Prognozuje, że PKB Polski na koniec 2021 roku wyniesie około 5,4 proc. Zdaniem Marka Zubera PKB będzie powyżej 5 proc. i wyniesie około 5,2-5,3 proc. Studzi on jednak emocje i podkreśla, że eksperci spodziewali się lepszego odczytu.

PKB w 2022 r.

- PKB w przyszłym roku będzie zależne od wstrząsów w gospodarce globalnej i krajowej. Do czynników krajowych należą konieczność podwyżek stóp procentowych, niski udział inwestycji w PKB, stabilizacja zasobów siły roboczej - dopowiada Jan Czekaj. Ekonomista prognozuje, że PKB Polski w 2022 r. wyniesie 4,5 proc.

- Będzie to efekt pogorszenia się nastrojów na świecie, co przyjdzie także do nas. Myślę, że będą też problemy z uruchomieniem środków z Funduszu Odbudowy. Summa summarum trzeba podkreślić, że założenia w budżecie dotyczące wzrostu PKB są zbyt optymistyczne - punktuje.