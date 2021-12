Rząd w budżecie zaniżył wskaźnik, który wpływa na pensje 2,2 mln Polaków

W 2019 r. płacę minimalną w Polsce otrzymywało 1,5 mln osób. Obecnie jest to nawet 2,2 mln. Od przyszłego roku mogą oni liczyć na 3010 zł brutto, co oznacza podwyżkę o 7,5 proc. względem tego roku (2800 zł brutto). Jest to kwota wynagrodzenia wraz ze składkami ZUS. Co ważne, od 2022 r. od minimalnego wynagrodzenia fiskus nie będzie pobierał już podatku dochodowego, co jest wynikiem wprowadzenia w naszym kraju Polskiego Ładu.

Pensja minimalna w 2022 r. a inflacja

Co ciekawe, na waloryzację pensji minimalnej wpływ ma zapisana w budżecie inflacja. W ustawie czytamy, że " jeżeli prognozowany na rok następny wskaźnik cen (...) wynosi co najmniej 105 proc. – ustala się dwa terminy zmiany wysokości minimalnego wynagrodzenia oraz wysokości minimalnej stawki godzinowej: od dnia 1 stycznia i od dnia 1 lipca".

To oznacza ni mniej, ni więcej, że gdyby zapisany w budżecie prognozowany wzrost cen wynosił powyżej 5 proc, politycy byliby z mocy ustawy zmuszeni do dwukrotnego podniesienia minimalnego wynagrodzenia. Raz na początku, a później w połowie roku.

Inflacja w górę

Co rząd zrobi z płacą minimalną

- Częściowo zależy to od czynników zewnętrznych, czyli cen energii, a częściowo od czynników wewnętrznych, krajowych, które są pochodnymi wzrostu cen energii. Pamiętajmy również, że duży czynnik inflacji to aspekt emocjonalny. Jak wszyscy będziemy myśleli, że inflacja będzie mocno szła do góry, to ona się napędzi. Jeśli będziemy spokojnie patrzyli, że będzie miała swój szczyt w drugim lub trzecim kwartale, to tak się stanie - mówił w programie "Money. To się liczy" odpowiedzialny za przygotowanie budżetu minister.