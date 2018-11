Bezrobocie bez zmian. Ekonomiści przestrzelili prognozy

Na koniec października było 937,3 tys. zarejestrowanych bezrobotnych wobec 947,4 tys. miesiąc wcześniej i w porównaniu do 1 mln 69,5 tys. przed rokiem. Jeszcze 4 lata temu zarejestrowanych bezrobotnych było w Polsce ponad 2-krotnie więcej.

Wyniki są lekkim zaskoczeniem na minus, jeśli brać pod uwagę wcześniejsze prognozy ekonomistów. Średnia typowań zakładała minimalny spadek do 5,6 proc. Tym razem skuteczniejsze okazały się szacunki Ministerstwa Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej, które dwa tygodnie temu szacowało, że bezrobocie utrzyma się na poziomie z września, czyli 5,7 proc.

Dla Elżbiety Rafalskiej, szefowej resortu pracy, ostatnie dane GUS są powodem do dumy. Z nawiązką realizuje plan nakreślony w ustawie budżetowej na 2018 rok. Zakładał on, że stopa bezrobocia rejestrowanego wyniesie na koniec tego roku 6,4 proc. Nic nie wskazuje na to, żeby nie udało się zrealizować celu.