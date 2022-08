Inwentaryzacja i remanent - kiedy i jak przeprowadzić?

Intwentaryzacja - co to jest?

Inwentaryzacja, inaczej remanent to czynność polegająca na spisaniu faktycznego stanu aktywów i pasywów firmy, a następnie porównaniu go ze stanem ewidencyjnym. Inwentaryzacji podlegają towary handlowe, gotowe wyroby, półwyroby tworzone przez przedsiębiorstwo, odpady oraz materiały wykorzystywane do produkcji. Szczegółowe zasady inwentaryzacji poszczególnych składników aktywów i pasywów określone zostały w ustawie z dnia 29 września 1994 roku o rachunkowości.