Inwestycyjna mapa Polski. W tych powiatach najłatwiej dostaniemy zwolnienie z podatku

Polska jak jedna strefa inwestycji? Od dwóch lat firmy mogą korzystać z ulg podatkowych w powiatach na tych samych zasadach, co w specjalnych strefach ekonomicznych. Dzięki reformie Polska miała stać się jedną strefą ekonomiczną z preferencjami dla biznesu. Czy to się udało osiągnąć? Tak i nie.

Co trzeba zrobić, aby uzyskać wsparcie? Trzeba spełnić dwa warunki. Pierwszy dotyczy minimalnej wysokości kosztów nowej inwestycji. Mikroprzedsiębiorcy muszą zobowiązać się do zainwestowania od 200 tys. do 2 mln zł, mali – od 500 tys. do 5 mln zł, a średni – od 2 do 20 mln zł. Przedsiębiorca duży musi wyłożyć od 10 do 100 mln zł.