Ćwiartka Polski specjalną strefą ekonomiczną. Rząd jednak wybrał dobre regiony do inwestycji

Z raportu firmy doradczej Grant Thornton oraz money.pl wynika, że aż tak różowo nie jest. Powiatów, w których przedsiębiorcy mogą zainwestować i liczyć na rzeczywiste ulgi podatkowe, jest niecała setka. To jedynie co czwarty samorząd w Polsce.

- Kluczową sprawą jest zdecydowanie bezrobocie – to jego wysokość w największym stopniu decyduje, na ile łatwo jest w danym powiecie uzyskać ulgi. Ustawodawca celowo powiązał ten system z lokalnym rynkiem pracy, zakładając – i chyba słusznie – że to najlepszy wskaźnik rozwoju i dobrobytu na danym terenie – tłumaczy ekspertka.

O co chodzi z funkcjami społeczno-gospodarczymi? W uproszczeniu to miasta, które może i mają niskie bezrobocie, ale z różnych względów się wyludniają. Może to być masowa emigracja, a może być kryzys demograficzny. Tu lista takich miejsc została na stałe wpisana do ustawy.