Służby zyskają szerszy dostęp do kont Polaków. Ekspert ma wątpliwości. "Już dziś go mają"

We wtorek resort poinformował, że pracuje nad systemem, który "umożliwi przechowywanie informacji o produktach służących gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych i zapewni dostęp do niego m.in. organom ścigania".

- W projektowanym systemie nie będą gromadzone informacje o transakcjach finansowych, ani o wysokości zgromadzonych środków pieniężnych. Ma on umożliwić jedynie sprawne zlokalizowanie rachunku lub innego produktu służącego gromadzeniu, przechowywaniu lub inwestowaniu środków finansowych - zapewnia wiceminister finansów Piotr Dziedzic.

Ministerstwo podkreśla, że szerszy dostęp służb ma przyczynić się przede wszystkim do przeciwdziałania praniu pieniędzy i finansowaniu terroryzmu, a także do zwalczania poważnych przestępstw.

Czy Polacy mają się czego obawiać? Wiele zależy od tego, co znajdzie się w projekcie ustawy - odpowiadają przedstawiciele branży bankowej. Właśnie z tego powodu nie chcą na razie komentować pomysłu. - Za wcześnie - słyszymy choćby w Związku Banków Polskich.

Wątpliwości eksperta

Ekspert, który kilka lat temu odpowiadał m.in. za wdrożenie RODO w Polsce, przestrzega przed zasłanianiem się w tej kwestii dyrektywami unijnymi. - Byłbym ostrożny z narracją, że jest to wymóg UE. Owszem, prawo unijne mówi, że mają być tworzone scentralizowane rejestry, ale niekoniecznie dla wszystkich kont bankowych - mówi money.pl.

Kolejne podejście

- Tamten projekt budził spore kontrowersje właśnie w kontekście szerokiego dostępu służb do danych bankowych - mówi dr Kawecki.

"Stworzenie publicznej bazy danych, w której będą się znajdować kompletne informacje na temat rachunków bankowych, każe jednak postawić zasadnicze pytanie dotyczące zgodności projektowanej regulacji z konstytucyjnymi regułami gromadzenia danych o jednostkach. W tym celu punktem odniesienia należy uczynić prawo każdego do ochrony prywatności (art. 47 Konstytucji) i korespondujące z nim reguły zbierania informacji jednostkach (art. 51 Konstytucji)" - czytamy w opinii sprzed niespełna 4 lat.

Nie wiadomo, czy zaplanowany na 2021 rok nowy projekt również będzie aż tak kontrowersyjny. Ministerstwo Finansów szczegółów na razie nie ujawnia i nie wiadomo, co dokładnie w projekcie się znajdzie. - Być może chodzi o to, żeby przyspieszyć niektóre procedury, które w wielu bankach komercyjnych trwają stosunkowo długo? - zastanawia się Maciej Kawecki.

- Żeby była jasność: ja nie mam problemu z tym, żeby służby miały dostęp do niektórych danych. Na przykład w kwestii migracji majątków. Zwracam jedynie uwagę, że wiele służb już taki dostęp ma - puentuje dziekan Wyższej Szkoły Bankowej w Warszawie.

"Przykładowo Generalny Inspektor Informacji Finansowej (GIIF), (...) aby udzielić odpowiedzi na pilne zapytanie swojego odpowiednika z państwa członkowskiego UE o to czy w Polsce na rzecz danej osoby fizycznej, podejrzewanej o finansowanie działalności o charakterze terrorystycznym, jest prowadzony rachunek bankowy, zmuszony jest wystosować indywidualne zapytania do wszystkich polskich banków" - pisze resort w odpowiedzi na nasze pytanie.

"Na podstawie ustawy o przeciwdziałaniu praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu GIIF jest uprawniony do uzyskania stosowanych informacji w formie takich indywidulanych zapytań do poszczególnych instytucji, nie ma jednak faktycznych możliwości do uzyskania tej informacji w sposób szybki" - czytamy dalej.