Jacek Sasin: "Jestem zaskoczony, bo Gowin wiedział o likwidacji 30-krotności i się na to zgodził"

- 18 głosów w tym układzie parlamentarnym decyduje o większości. Więc oczywiście musimy liczyć się ze zdaniem naszych sojuszników – powiedział Jacek Sasin, odnosząc się do sprzeciwu posłów Porozumienia wobec projektu zniesienia 30-krotności. Zapewnił że do samego końca PiS będzie próbował przekonać ugrupowanie Jarosława Gowina do poparcia projektu.

Podziel się Dodaj komentarz