Zniesienie limitu 30-krotności. Gowin się buntuje, ale Lewica może pomóc PiS

Pomysł zniesienia zasady, zgodnie z którą składki ZUS opłaca się jedynie od pensji do kwoty około 12 tys. zł brutto , wydawał się być martwy.

Bez jego 18 głosów w Sejmie PiS nie mógłby liczyć na zwycięstwo w głosowaniu, bo dysponowałby jedynie 217 głosami (do zwycięstwa potrzeba przy obecności wszystkich posłów na sali 231 "szabel").

Zniesienie limitu 30-krotności. Co musi zrobić PiS, żeby pomysł przeszedł?

Członkowie szerokiego klubu PO są co do zasady przeciwni pomysłowi. Teoretycznie bliscy politycznie Konfederaci są zbyt mało liczni dla przepchnięcia projektu (do tego są wśród nich wolnościowcy przeciwni pomysłowi).