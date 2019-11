Zniesienie limitu 30-krotności. Co musi zrobić PiS, żeby pomysł przeszedł?

Sejmowa matematyka jest nieubłagana. PiS bez Porozumienia Jarosława Gowina może liczyć na 217 głosów w parlamencie. A tyle nie wystarczy, by przepchnąć przez parlament kontrowersyjny projekt zniesienia limitu 30-krotności składek ZUS.

Przypomnijmy, że projekt ten został w środę wieczorem wniesiony do Sejmu przez grupę posłów PiS na czele z Marcinem Horałą.

A to oznacza, że na ten moment PiS ma 217 głosów. Wiadomo, że projektu nie poprze Koalicja Obywatelska. Tu nie ma co szukać poparcia. Z kolei 11 posłów Konfederacji również nie pozwoli zbudować większości.

Znacznie bliżej PiS-owi może być natomiast do... Lewicy. Politycy tego ugrupowania hasła sprawiedliwości społecznej i podniesienia podatków dla najbogatszych mają na sztandarach.

Ale dalej nie jest już tak stanowczy i mówi, że "co do zasady nie wykluczamy poparcia takiego projektu". - Zniesienie limitu 30-krotności składek ZUS to program, który rzeczywiście daje jakieś poczucie sprawiedliwości społecznej - mówi Gawkowski.