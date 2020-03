Jacek Sasin o specustawie. "Nasza ustawa odpowiada na potencjalne zagrożenia"

Jako "absurdalne" w programie "Gość Wydarzeń" w Polsat News określił zarzuty opozycji o to, że poniedziałkowe specjalne posiedzenie Sejmu poświęcone koronawirusowi i temu, w jaki sposób Polska jest przygotowana na jego pierwsze przypadki, zostało zwołane zbyt szybko, tak że opozycja nie miała czasu, by się do dyskusji przygotować. To nie koniec jego uwag w kierunku partii opozycyjnych.