Jacek Sasin zapewnił, że wkrótce przedstawi program restrukturyzacji energetyki

Podczas piątkowej konferencji prasowej szef resortu Jacek Sasin podkreślił, że obecnie jest za wcześnie, by odpowiedzieć na pytanie, czy obecna nadpodaż krajowego węgla będzie oznaczać konieczność likwidacji niektórych kopalń - informuje PAP.

Celem resortu jest niedopuszczenie do sytuacji, w której zapotrzebowanie na węgiel przekroczy jego dostępność.

- W pewnym okresie powodowało to niedobór węgla w energetyce i konieczność importu tego surowca, a w ostatnim czasie z kolei nadprodukcję, czego widocznym dowodem są hałdy zalegającego węgla. Chcemy tę sytuację zdecydowanie uporządkować. To jest cel, który postawiłem przed sobą i przed swoim resortem - żebyśmy w bardzo planowy sposób to wydobycie prowadzili, w uzależnieniu od potrzeb - zadeklarował szef resortu aktywów państwowych.