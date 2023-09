Jak efektywnie ubiegać się o odszkodowanie po uszkodzeniu mienia w wyniku klęsk żywiołowych?

Pierwsze kroki – jak zabezpieczyć mienie i dokumentować straty?

Ważna jest definicja klęski żywiołowej wykorzystywana przez towarzystwa. To ekstremalne zjawisko naturalne, powodujące powstanie istotnych szkód, mogące doprowadzić nawet do zmiany obrazu powierzchni ziemi. Do klęsk żywiołowych zalicza się zarówno zdarzenia o podłożu naturalnym, jak i te, które wynikają z awarii technicznych. Między innymi są to:

susza,

powódź,

wstrząsy sejsmiczne wraz z trzęsieniem ziemi,

erupcja wulkanu,

tsunami,

huragan,

tornado,

obfite opady śniegu,

lawiny śnieżne i błotne,

rozległe pożary terenu,

ekstremalne temperatury panujące przez dłuższy czas,

osuwiska ziemne.

Jeśli w okresie trwania ochrony dojdzie do szkody, wówczas musisz ją udokumentować i zgłosić do swojego towarzystwa. O ile polisa obejmuje dane zdarzenie.