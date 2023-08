Jak mądrze zarządzać pieniędzmi po opuszczeniu rodzinnego domu?

Tomasz 1 godz. temu zgłoś do moderacji 2 0 Odpowiedz

Dziękujcie politykom. Postarali się mocno, żeby ceny wynajmu były tak wysokie, by to co zostanie z waszej pierwszej wypłaty, nie stanowiło dużego problemu przy obliczeniach. Bo bywa tak, że zostaje na miesiąc w portfelu 500 złotych. Niektórym nawet brakuje jednej pensji więc mieszkają po kilka osób jak studenci. Na zakup mieszkania też mało kogo stać, a jeszcze mniej świadomie ma ochotę na podpisanie cyrografu na 30 lat życia. Lat w czasie, których wszystko może się wydarzyć - dzieci, rozwód, choroba, utrata pracy, tąpnięcie gospodarcze, upadek waluty, wojna. No ale bank o takich rzeczach pamięta i dla nich to nie są powody do umorzenia długu, twardo będą obstawać przy swoim i wydoją młodą rodzinkę do cna.