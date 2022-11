Jak radzić sobie ze spłatą rosnących rat kredytu?

Sposoby na problem ze spłaceniem rosnących rat kredytu hipotecznego

Wakacje kredytowe

Rząd jednocześnie namawia, by w parze z wakacjami kredytowymi szło nadpłacenie kapitału zobowiązania, co pozwoli realnie obniżyć wysokość kolejnych rat w przyszłości albo skrócić okres kredytowania.

W ramach wspominanej ustawy dotyczącej wsparcia kredytobiorców rząd zapowiedział likwidację stawki WIBOR(R) , w miejsce której ma być używany wskaźnik WIRD . Jest on obecnie niższy od WIBOR(R)-u, co może przynieść kredytobiorcom korzyści finansowe w postaci obniżenia wysokości spłacanych rat.

Układ konsumencki

Układ konsumencki regulowany jest przepisami Prawa restrukturyzacyjnego. Konsument składa wniosek o układ do sądu upadłościowego i z jego pomocą uzgadnia warunki regulowania swoich długów, z uwzględnieniem jego indywidualnej sytuacji finansowej. Efektem jest restrukturyzacja konsumencka długów bez konieczności likwidacji majątku dłużnika, do której dochodzi w wyniku ogłoszenia upadłości konsumenckiej.

Upadłość konsumencka

W ostateczności konsument, który nie może sobie poradzić z regulowaniem na bieżąco rat kredytów hipotecznych, może złożyć do sądu wniosek o ogłoszenie upadłości konsumenckiej . Jest ona orzekana w stosunku do osób, które nie są w stanie uregulować swojego dotychczasowego zadłużenia. Upadłość ogłasza się wyłącznie w przypadku, gdy wobec dłużnika nie jest prowadzone postępowanie komornicze w związku z poprzednio powstałymi zobowiązaniami.

Sąd przy rozpatrywaniu wniosku nie tylko ocenia, czy faktycznie wnioskodawca jest niewypłacalny, ale też czy ma prawo do ogłoszenia upadłości. Wskazuje także, w jakiej wysokości konsument będzie dokonywać spłaty długów i przez jaki okres. Zwykle jest to od 1 roku do 3 lat comiesięcznych spłat.

Sprzedaż nieruchomości

Właściwie ostatecznością przy braku możliwości spłaty kredytu hipotecznego jest dokonanie sprzedaży nieruchomości, na której ustanowiona była hipoteka wobec banku. Z pieniędzy uzyskanych w ten sposób dłużnik spłaci dług z ewentualnie naliczonymi odsetkami. Pozbędzie się zobowiązania, ale i swojej nieruchomości, co generuje problemy mieszkaniowe. Zdarza się też, że sprzedaż lokalu nie wystarcza na pokrycie zadłużenia wobec banku – najczęściej ma to miejsce w przypadku kredytów zaciągniętych w walucie obcej, np. frankowych.

Renegocjacje z bankiem

Przy pierwszych problemach w spłacie kredytu hipotecznego, kiedy jeszcze mimo wszystko raty kredytowe są regulowane, klient może wnieść do banku o renegocjowanie warunków zobowiązania. Sprowadza się to zwykle do wnioskowania o obniżenie wysokości marży, która podlega negocjacjom z instytucją. Jeśli renegocjacje nie przyniosą oczekiwanych skutków, można spróbować skonsolidować swoje długi lub przenieść zobowiązanie do innego banku.